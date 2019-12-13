Konserve nasıl yapılır dikkat sağlığınızdan olmayın!

Konverse nasıl yapılır? Konserve yapımında dikkat edilmesi gereken noktaları gözden kaçırmak hem konservenizin çöpe gitmesine hem de sağlığınızın bozulmasına neden olur. İşte konserve yaparken dikkat etmeniz gerekenlerin detayları...

Ürünlerin kısa sürede hazırlanması, mevsimi dışında meyve ve sebze tüketme isteği veya yiyeceklerin hazır halde saklanmasında en çok tercih edilen yöntemlerden birinin konserve yapmaktır. Ancak konserve yapmak öyle kolaya kaçılacak bir iş değil. Zira doğru yöntemlerle yapılmayan konserveler bozulabileceği gibi sağlığınız için de tehdide dönüşebilir. Öncelikle konserve yaparken dikkat etmeniz gereken önemli noktalarla başlayalım.

Sebze ve meyveler taze olmalı

Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin, Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

Mutlaka cam kullanın

Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam olması önemlidir.

Kavanozlar kaynatılmış olmalı

Cam kavanozları kaynatın. Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmelidir.

Eski kapaklarda konverse yapmayın

Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması gereklidir.

Ortamı steril edin

Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

Konserve haşlama süresi ne kadar olmalı?

Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan mikroorganizmaların yükü de azaltılmış olur.