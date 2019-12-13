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Aziz Yıldırım'ın projesi 'kulüplere vergi iadesi' nefes aldırdı

Zamanında Aziz Yıldırım'ın önerisiyle hayata geçen "Amatör branşlardan kesilen vergilerin kulüplere iadesi" kanunu sayesinde kulüpler bugün derin bir nefes aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından 2018 Mart ayında yürürlüğe giren "Amatör branşlardan kesilen vergilerin kulüplere iadesi" kanunu, Fenerbahçe'ye adeta ilaç oldu.

Sarı-lacivertli kulübe şu ana kadar 110 milyon TL'ye yakın (17.1 milyon Euro civarı) bir vergi iade ödemesi yapıldığı öğrenildi. Basketbol ve voleybol branşlarına ciddi yatırımlar yapan Fenerbahçe, bu vergi iadesiyle rahat bir nefes aldı. Kanuna göre, amatör branşlar dışında kullanılamayan vergi iadesi ile kulübün son derece önemli olan gider kalemleri ortadan kalktı.

Kulüplerin kasasına girdi
Vergi iadesi, amatör branşlarda faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine yapıldı. Galatasaray 60 milyon TL'ye yakın vergi iadesi aldı. Tıpkı Fenerbahçe gibi Galatasaray ve diğer kulüplerin mali yükü de bu sayede hafifledi. Yeni kanunun sportif başarıya yansımalarının ilerleyen yıllarda daha net görüleceği ifade edildi.

Aziz Yıldırım'ın projesiydi
Söz konusu uygulamanın yasalaşması için Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım yoğun çaba harcamıştı. Bu projeyi fikir olarak sunan ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran Aziz Yıldırım olmuştu. Erdoğan, Yıldırım'ın bu projesine olumlu yaklaşmış ve projenin kısa sürede yasalaşmasını sağlayarak kulüplere nefes aldırmıştı.

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