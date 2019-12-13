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Okan Buruk, 8 maçta Avcı'yı yakaladı

İhlas Haber Ajansı

Medipol Başakşehir'in başında Avrupa'da çıktığı 8 maçta 3 galibiyet elde eden Teknik Direktör Okan Buruk, turuncu-lacivertlilerin bir önceki çalıştırıcısı Abdullah Avcı'nın 18 müsabakada aldığı galibiyet sayısına şimdiden ulaşmış oldu. 

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Almanya'da güçlü rakibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek 10 puanla grubunu lider tamamlayan Başakşehir, yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı. Bu başarısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk da kariyerinin en özel dönemlerini yaşıyor. 

Başakşehir ile ilk Avrupa macerasını Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan Buruk, rakibine 2 mücadelede de kaybetmişti. 

Avrupa Ligi'nde Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in de yer aldığı J Grubu'na düşen Okan Buruk'un takımı, ilk maçta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci karşılaşmada Mönchengladbach ile evinde 1-1 berabere kalmıştı. Turuncu-lacivertliler, 46 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. Başakşehir, dördüncü maçta da Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 ile geçti. Medipol Başakşehir, grubun beşinci haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda Roma'ya 3-0 kaybetmişti. 
Okan Buruk idaresindeki Başakşehir, tamam ya da devam maçında Borussia-Park'ta Mönchengladbach karşısında 2-1 galip geldi. 

Abdullah Avcı'yı yakaladı 
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım'da yardımcılığını yaptığı Abdullah Avcı'nın turuncu-lacivertlilerin başında uluslararası arenada elde ettiği istatistikleri şimdiden yakalamış oldu. 

Abdullah Avcı, İstanbul ekibiyle Avrupa'da 18 maça çıkarken, 8 mağlubiyet, 7 beraberlik ve 3 galibiyet almıştı. Avcı, turuncu-lacivertli takım ile 2017-2018 sezonunda Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in yer aldığı C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı. 

Okan Buruk ise Başakşehir ile henüz ilk sezonunda Avrupa kupalarında çıktığı 8 müsabakada 3 galibiyet alarak eski hocasının istatistiklerine ulaşmayı başardı. 

Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca turuncu-lacivertli kulübe tarihinde bir ilki de yaşattı ve grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. 

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