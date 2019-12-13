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Netflix'te yeni üyelik modelleri yolda

Netflix bir süredir yeni bir üyelik modeli üzerinde mesai harcıyordu. Gadgets 360'da yer alan habere göre, Netflix bu söz konusu proje için ilk somut adımı attı ve yıllık abonelik modelinin testlerine başladı. 

Bugüne kadar aylık fiyatlar üzerinden üyelik seçeneği sunan Netflix bir süredir yeni bir üyelik modeli üzerinde mesai harcıyordu. Netflix bu proje için ilk somut adımı attı ve yıllık abonelik modelinin testlerine başladığını duyurdu.

Söz konusu özellik ilk olarak Hindistan'da hayata geçirildi. Bu kapsamda Hindistan'daki üyelere 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık olmak üzere 3 yeni ödeme modeli sunuldu. 

Henüz konu ile ilgili resmi açıklama bulunmasa da bu üyelik modelinin ilerleyen günlerde diğer pazarlarda da kullanıma sunulması bekleniyor. 

En son Temmuz ayında Türkiye fiyatına zam yapan Netflix, ülkemizde 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatını 17.99 TL’ye, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatını 29.99 TL’ye ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL’ye çıkarmıştı. 

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