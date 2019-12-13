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Berat Albayrak'tan son dakika faiz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor." açıklaması yaptı.

Faiz konusunda önemli açıklamalar yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik" ifadelerini kullandı.

"Tek haneli faiz" açıklaması

Bakan Albayrak, "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak" diye konuştu.

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