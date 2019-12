Kırmızı pancar konservesi nasıl yapılır işte en kolay tarif

Kırmızı pancar kış aylarının faydası saymakla bitmeyen lezzetlerinden biri. Peki kırmızı pancak konservesi yapmak isteyenler için işin püf noktaları ve detaylı malzemler listesi haberimizde.

Kırmızı pancar konservesi hem pratik hem de kolay bir lezzettir. Kırmızı pancar konservesi yapmak isteyenler için basit bir tarif hazırladık. Kırmızı pancar konservesi için malzemeler listesi şöyle: 1 Kg Kırmızı Pancar, 1 Çay Bardağı Sirke, 1 Yemek Kaşığı Tuz, 3 Diş Sarımsak

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra, tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Kırmızı pancarın faydaları

C vitamini için kırmızı pancar: Hücrelerimiz kırmızı pancarda bulunan C vitaminine ihtiyaç duyuyor ve ihtiyacı karşılanırsa bağışıklık sistemimiz yükseliyor. Aksi halde enfeksiyon ve stres dönemlerinde plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşüyor. Yapılan çalışmalar; solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin azalması ve hastalık süresinin kısa sürmesinde yeteri kadar C vitamini alımının önemine işaret ediyor.

Renginin hakkını veriyor: Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor. Betalain antioksidan özellik göstererek bu serbest radikallerle savaşıyor ve kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor. Ayrıca betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Kan akışını sağlıyor: İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor. Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronik hale gelirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.



Tansiyona karşı kırmızı pancar suyu: Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor. Hipertansiyonu olan kişilerle yapılan çalışmalar, günde 1 su bardağını geçmemek şartıyla (250 ml) kırmızı pancar suyu tüketimin kan basıncını önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Ancak ‘tansiyonu düşürüyor’ diyerek aşırı tüketiminden kaçınmak gerekiyor. Çünkü yaklaşık 136 gram gelen yumru bir kırmızı pancar 106 mg sodyum içeriyor. Bu da aşırı tüketiminin riskli olabileceğini gösteriyor. Yine diyabeti olanlar da 136 gramlık bir pancarda 9 gram şeker bulunduğu için aşırı tüketmemelidir. Diyabeti olanların haftada 2-3 kez 1 yumru tüketmesi yeterli.

Şişkinlikten mi şikayetçisiniz?: Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içeriyor ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önlüyor. Yeterli posa tüketiminin kolon kanserine karşı koruyucu nitelikte olduğu düşünülürse de büyük fayda sağlıyor.