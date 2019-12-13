Ahmet Davutoğlu'ndan ilk twit! AK Parti detayı dikkat çekti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin resmen kurulmasının ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Twitindeki AK parti detayı gözlerden kaçmadı.

Ahmet Davutoğlu yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yaptı bugün de, Ankara'da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olarak ilk konuşmasını yapan Davutoğlu bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz mesajını vererek şunları kaydetti: "Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik."

Davutoğlu ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında yeni partisinin paylaşımını alıntılayan Davutoğlu'nun paylaşımında AK Parti detayı dikkat çekti.