ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek.

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle:

Yarın

13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray

15.15 OGM Ormanspor - Tofaş

17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji

15 Aralık Pazar

13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol

15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka

17.30 İTÜ BB - Türk Telekom

20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor