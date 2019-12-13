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ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı

İhlas Haber Ajansı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın perdesi Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile açılacak. 

ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta heyecanı yarın ve 15 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray karşılaşacak. Bu hafta derbi heyecanı da yaşanacak ve Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. İki takım bu hafta THY Euroleague'de karşı karşıya gelmiş, Efes parkeden galip ayrılmıştı. Hafta Bandırma BK - Afyon Belediyespor müsabakası ile sona erecek. 

Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta programı şöyle: 

Yarın 
13.00 Arel Üni. Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray 
15.15 OGM Ormanspor - Tofaş 
17.30 Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko 
20.00 Bursaspor - Bahçeşehir Koleji 

15 Aralık Pazar 
13.00 Beşiktaş - Gaziantep Basketbol 
15.15 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka 
17.30 İTÜ BB - Türk Telekom 
20.00 Bandırma BK - Afyon Belediyespor 

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