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Almanlar Başakşehir'i övdü Gladbach'ı gömdü: Utanarak veda etti

Demirören Haber Ajansı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı Crivelli'nin son dakikada attığı golle 2-1 yenerek grup lideri olarak bir üst tura çıkması Avrupa basınında geniş yer buldu.

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine gazetesi, "Kapanış maçında Gladbach Tiyatrosu" başlıklı haberinde, Alman ekibinin hafta sonunda Bayern Münih karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından rotasyonlu bir kadroyla maça çıkmasına dikkat çekti.

Alman ekibinin mücadelenin büyük kısmını kontrol altında tuttuğu ifade edilirken, "Ancak Gladbach için her şey son birkaç dakika içinde değişti. Hayal kırıklığı çok büyük" ifadeleri kullanıldı.

DİE WELT: GLADBACH, AVRUPA LİGİ'NE UTANARAK VEDA ETTİ
Almanya'nın Welt gazetesi de, "Gladbach, Avrupa Ligi'ne utanarak veda etti" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Wolfsburg ve Frankfurt gibi Alman ekiplerinin Avrupa'da yollarına devam ettiğini ancak Bundesliga lideri Borussia Mönchengladbach'ın kupaya veda ettiğini yazdı. 

Gladbach'ın Avrupa kupalarına grup aşamalarında veda eden ilk Alman takımı olduğuna dikkat çekilirken, şu ifadeler yer aldı: "Borussia Mönchengladbach, Avrupa Ligi'nin grup aşamasında dramatik bir finalin ardından başarısız oldu."

MARCA: GLADBACH ORTADAN KALDIRILDI
"Gladbach ortadan kaldırıldı" başlığını kullanan İspanya'nın önde gelen gazetelerinden olan Marca ise, Mönchengladbach'ın elenmesini günün en büyük sürprizi olarak seçti. Ayrıca Başakşehir'in zorlu bir maçın ardından rakibini mağlup ederek herkesi şaşırttığı belirtildi. 

TUTTOMARCATO: GLADBACH'A BAŞAKŞEHİR DARBESİ
İtalya'dan Tuttomercato da, "Gladbach'a Başakşehir darbesi" başlığıyla verdiği haberde, Başakşehir'in Almanya'da aldığı galibiyetin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Haberde, Crivelli'nin golüyle galip gelen Başakşehir'in Bundesliga lideri Mönchengladbach'ı kupanın dışına iterek inanılmaz bir şekilde grupta zafer kazandığı da ifade edildi.

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