Doğa Koleji satıldı yeni sahibi bakın kim oldu

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nde devir işlemleri başlamıştI. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu

Satış sürecinde bir çok iş adamının ismi geçmişti. Gelen bilgilere göre asıl sahibi belli oldu. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

Nişantaşı Üniversitesi kimin?

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’dır. Levent Uysal, önce ilgili vakfı, sonra da üniversiteyi kurmuştur. Üniversitenin birçok tanıtım afişinde rol oynayan Levent Uysal, tanınan bir yüzdür. Üniversitenin reklam olarak bastırdığı afişlerde ön plana çıkar. Uysal’ı tercih dönemlerinde de farklı kanallarda Nişantaşı Üniversitesi’ni anlatırken görebilirsiniz. Levent Uysal’ın internet sitesinde, detaylı bir özgeçmiş yer almamaktadır. Dolayısıyla hayatı çok iyi bilinmemektedir.