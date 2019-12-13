HABER /  GÜNCEL

Doğa Koleji satıldı yeni sahibi bakın kim oldu

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi.

Öğretmenlere maaş ödeyemediği gerekçesiyle eğitim-öğretimin aksadığı Doğa Koleji'nde devir işlemleri başlamıştI. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

Doğa Koleji Nişantaşı Üniversitesi'nin oldu

Satış sürecinde bir çok iş adamının ismi geçmişti. Gelen bilgilere göre asıl sahibi belli oldu. Doğa Koleji'ni Nişantaşı Üniversitesi satın aldı.

Nişantaşı Üniversitesi kimin?

Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucusu Levent Uysal’dır. Levent Uysal, önce ilgili vakfı, sonra da üniversiteyi kurmuştur. Üniversitenin birçok tanıtım afişinde rol oynayan Levent Uysal, tanınan bir yüzdür. Üniversitenin reklam olarak bastırdığı afişlerde ön plana çıkar. Uysal’ı tercih dönemlerinde de farklı kanallarda Nişantaşı Üniversitesi’ni anlatırken görebilirsiniz. Levent Uysal’ın internet sitesinde, detaylı bir özgeçmiş yer almamaktadır. Dolayısıyla hayatı çok iyi bilinmemektedir.

Ne olmuştu?

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlamıştı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep etmişti. 

İlgili Haberler
Doğa Koleji kime satılıyor? Veliler eylemde Doğa'dan satış açıklaması Doğa Koleji'nin sahibi kayıplarda öğretmenler ders bıraktı veliler eyleme çıktı Doğa Koleji kimin öğretmenler derslere girmeyi bıraktı kriz var
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kırmızı listede aranan Muhammed Dahlan kimdir Ortadoğu'nun kiralık katili Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş kendisini Aliya'ya benzetip Erdoğan'a çağrı yaptı
Ahmet Davutoğlu'ndan ilk twit! AK Parti detayı dikkat çekti
Almanlar Başakşehir'i övdü Gladbach'ı gömdü: Utanarak veda etti
ABD'nin sözde 'soykırım' tasarısına Ermenistan'dan ilk yorum! Adaletin zaferi!
Üretimi durduran TEMSA'dan resmi açıklama haciz gelmişti
Berat Albayrak'tan son dakika faiz açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip
ABD Büyükelçiliği'nden '1915 Ermeni olayları' kararına ilişkin çarpıcı açıklama
2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman başlangıç tarihi
5 Ocak sigara fiyatları zam mı geliyor yeni sigara fiyat listesi
Meghan Markle topuzu nasıl yapılır?
2020 sigara zammı fiyatları yayıldı resmi açıklama geldi
Yorumlar