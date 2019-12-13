ABD Büyükelçiliği'nden '1915 Ermeni olayları' kararına ilişkin çarpıcı açıklama

Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.

"Başkan'ın son açıklaması görüşlerimizi yansıttı"

Türkiye'nin sert tepkisiyle karşılanan kararla ilgili "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir." diyen sözcü, "Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." şeklinde konuştu.

ABD Senatosu'ndan skandal 'Ermeni Soykırımı' tasarısı

ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.