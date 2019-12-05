Doğa Koleji'nin sahibi kayıplarda öğretmenler ders bıraktı veliler eyleme çıktı

Doğa Koleji'nin öğretmenleri üç aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı almışlardı. Kararın ardından bugün Doğa Koleji velileri okul önünde eylemde bulunarak hükümet yetkililerine çağrıda bulundular.

Yaklaşık bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olduğu bilinen Doğa Koleji'nde sular bir türlü durulmuyor. Uzun süredir satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başlarken ödemelerin tamamının yapılmasını bekliyor.

Veliler de eylemde: Öğretmenlerimizin yanındayız

Öğretmenlerin ders boykotunun ardından bugün de Doğa Koleji velileri okul önünde eylemde bulundular. Veliler çocuklarını okula göndermediklerini ve eğitim alamadıklarını dile getirerek öğretmenlerinin yanında oldukları açıklamasında bulundular. Bu meselenin çözümü için MEB'e çağrıda bulunan veliler bir an önce bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar.

Patron ortalarda yok

Doğa Kolejinden gelen tek açıklamada sorunların çözümü için çalışıldığı ve sabırlı olunması istendi. Doğa Koleji'nin sahibi olan işadamı Ömer Saçaklıoğlu ise ortalarda görünmüyor.

Öğretmenlerin 3 aydır maaş alamadıkları öğrenilmişti

Doğa Koleji'nde çalışan öğretmenlerin 3 aydır maaşlarını alamadıkları öğrenildi. Bir çok öğretmen, derslere gitmemek için sağlık raporu almaya çalışırken, öğrenciler de mağdur ediliyor.