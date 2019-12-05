Sarallar operasyonunda örgüt lideri Burhanettin Saral dahil 8 kişi tutuklandı

Kamuoyunda Sarallar diye bilinen suç örgütü lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi serbest bırakılırken, 8 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, ilk tutuklama haberi bugün geldi.

3 ilde operasyon yapılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sarallar suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 27 Kasım tarihinde İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt ileri Burhanettin Saral’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi

‘Yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Haraç alma’ gibi suçlara karışan örgüt mensupları, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Sarallar suç örgütü lideri Burhanettin Saral

Savcılıkta ifadesi alınan 23 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

8 kişi tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkan şüphelilerden örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında bulunduğu 8’i "Örgüt kurma veya yönetmek, silahlı tehdit, yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.