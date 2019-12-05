HABER /  POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada ''Başsavcılık olayı titizlikle yürütüyor. Zanlı 1 Aralık'ta firar etti'' dedi

Bakan Abdülhamit Gül, kadına yönelik şiddetle ilgili de "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" ifadelerini sözlerine ekledi.

Bakan Gül, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır.

Elbette yargı mercileri kendi takdirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması gerekçeye dayanması milletimizin beklentisidir.

Hukuk düzenlemeleri toplumun beklentisine cevap vermeli

Yıllardır uygulanan İnfaz Kanunu üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal, açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim.

Amacımız, hukukun kolaylaştırıcı imkanlarını harekete geçirmektir. Hukuk düzenlemeleri vatandaşın, toplumun beklentisine cevap vermek zorundadır.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pakistan Başbakanı devlet televizyonundan 'Diriliş Ertuğrul'u yayınlamasını istedi
Ertuğrul Özkök tartışmayı başlattı: Türk solcusunun beyin ölümü...
Almaya'dan Türkiye'ye küstah tehdit: NATO S-400'lere cevap vermeli
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret resti: O masada oturmayız
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi sızdı! Çarşamba günü bomba patlıyor
Merkez Bankası 2020 yılının para ve kur politikasını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Mustafa Varank'tan yatırım ve istihdam müjdesi
Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler neden eylemde?
Otomobil kampanyaları Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu Meclis'te sordu! Neden alevi vali yok?
Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman e devlet girişi
5 Aralık Kadın Hakları Günü nedir 5 Aralık mesajları kısa sözler
Yorumlar