TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret resti: O masada oturmayız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık'ta gerçekleşecek ikinci toplantı için ''2 bin 578 TL'nin altında bir ücreti kabul etmeyeceğiz. Kemal Bey 2.600 dedi. Bizimkine yakın. Bu rakamın altında olursa bize getirmeyin. O masada oturmayız.'' ifadelerini kullandı.

Türk-İş 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Genel Başkan Ergün Atalay konuşmasında iş cinayetlerinden EYT sorununa, vergi adaletsizliğinden KHK'lıların yüzde 4 zammına kadar birçok konuya değindi.

İşte Ergün Atalay'ın konuşmasından bazı satırbaşları...

''Bu ülkeyi satan alçaktır''

- 3 kere basın toplantısı yaptık. Bir tanesini vermediler. Ülkeyi Amerika'daki sattı, ülkeyi Almanya'da bir gazeteci var ya Amerikan bayrağına sarılıp yatıyor o sattı. Belçika'daki Hollanda'daki sattı. Bu ülkeyi satan alçaktır. Sizin başınızı aşağı düşürecek bir başkanının varsa ona güvenmiyorsanız sahip çıkmayın. Bunlarla tek başıma mücadele edemem. Tank Palet ile ilgili olanları takip ediyoruz. Eskisi gibi kalması gerekiyordu. İşçi arkadaşlar, A'dan Z'ye araştırın, başınızı aşağı düşürecek başkan kimse yakasını tutun, güvenmiyorsanız Allah aşkına bana sahip çıkmayın. Sahip çıkacaksanız annenin evladı gibi.

''Onlar da bizim parçamız''

- Şeker fabrikalarını kapatmak yanlıştır. Kıymet bilenlerle yol yürümek lazım. Madeni anlamak için madene inmek lazım. Ülkemizde 300'ün üzerinde AVM var. Oralarda çalışan 500 bin insanımı var. Sabah 8 akşam 10. Güneş görmüyorlar. Bu sürdürülebilir değil. Onlar da bizim parçamız.

''2 saatte 1 milyon üstünde kişi toplarız''

- Kıdem tazminatı 17 milyonu ilgilendiriyor. Kıdemle ilgili olumsuz şeyler yapmayın. Olumsuz bir şeyler yaparlarsa 2 saatte 1 milyon üstünde kişi toplarız. Bizler 4 milyonluk aileyiz. Biz bu ülkenin sigortasıyız. KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınacağına dair söz verildi ancak bugüne kadar bir kişi alınmadı.

''O masada oturmayız''

- Asgari ücretle ilgili yöneticilerle görüştük. Toplantı yaptık. 1 kişinin yaşam maliyeti 2 bin 578 lira diyorlar. Bunun altına konuşmazlar diye tahmin ediyorum. 2 bin 578 TL'nin altında bir ücreti kabul etmeyeceğiz. Kemal Bey 2.600 dedi. Bizimkine yakın. Bu rakamın üzerinde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında olursa bize getirmeyin. O masada oturmayız.

İlk toplantı gerçekleşmişti

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.