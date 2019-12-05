Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin ismi ve amblemi ne olacak?

16 Aralık'ta partisini ilan edeceği konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin ve ambleminin ne olacağı merak ediliyor. Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında parti için düşünülen isim ve amblemi açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde yeni parti hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu cephesinde yaşanan gelişmelere değindi.

Davutoğlu'nun partisinin ismi ne olacak?

Davutoğlu’nun partisinin isminin ve logosunun bu hafta sonu netleşeceğini yazan Selvi, 3 ismin üzerinde durulduğunu belirtti. İşte Selvi'nin yazısından o bölüm;

Ahmet Davutoğlu hafta sonu kurucular kurulu üyeleriyle Bolu Abant’ta kamp yaptı. Partinin kuruluş dilekçesinin aralık ayının üçüncü haftasında İçişleri Bakanlığı’na verilmesi düşünülüyor.

Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak

Ali Babacan ise 24 başlıkta 24 ayrı çalışma grubu oluşturduklarını açıklamıştı. Bu hafta sonu itibarıyla bu grupların çalışmaları tamamlanacak. Partinin isim ve logo çalışmasını ise ayrı bir grup yürütüyor. Babacan, “Hedefimiz 2019 sonunda partimizi kurmak” demişti. Bir ihtimal 2020 yılının ocak ayına da kalabilir.

Bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor

Ali Babacan’ın açıklamalarının Ahmet Davutoğlu’nu üzdüğünü yazmıştım. Ama buna rağmen Davutoğlu, Babacan’la görüşme düşüncesini koruyormuş. Davutoğlu’nun partisinin isminin ve ambleminin bu hafta sonu netleşmesi bekleniyor.

Peki Davutoğlu partisinin ismi ne olacak?

Dedim ya, pazar günü netleşmesi bekleniyor. Ama ağırlık kazanan isimler var. Üç isim üzerinde duruluyor:

1- Bir Parti

2- Birlik ve Reform Partisi

3- Bizim Parti

Hangi amblem kullanılacak?

Amblem olarak çınar yaprağı düşünülüyor.Amblemin tek bir çınar ağacı, tek bir dal ve tek bir çınar yaprağından oluşacağı söyleniyor.

Şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar

Tabii pazar gününe kadar daha güzel öneriler gelirse, bakarsınız başka bir isim ve amblem çıkmış. Ama şimdilik üzerinde durulan isim ve amblemler bunlar. Bu arada, partinin program ve tüzüğü de hazırlanmış.

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