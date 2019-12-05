HABER /  DÜNYA

Moritanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin İspanya'ya giderken batması sonucu 57 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Moritanya hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre; İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı.

57 kişi yaşamını yitirdi 

Teknenin batması sonucu 57 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 74'ü ise kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen göçmenlere, gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Ali Öztunç açıkladı! Telefonlarımızı duvara yazıp tehdit ettiler
Ahmet Davutoğlu'na şok! Yeni parti davetine HDP'li Doğan'dan red cevabı
ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye'yi NATO'da tutmalıyız
Rahmi Turan'dan Beştepe isyanı! Sanırım cinayet işlesem...
Fenerbahçe'ye Mario Mandzukic müjdesi
ABD'deki Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı
Güneş Günay Sezer kimdir Bartın Üniversitesi'nde intihar etti
OPEC toplantısı öncesi petrol fiyatları 40 dolara düşebilir uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Öğretmen ve aileler için otizm rehberi
Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya: Teklif gelirse gönderebilirsin hocam
2019 eş doğum izni kaç gün oldu babalık izni gün sayısı
Yorumlar