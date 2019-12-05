Moritanya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 57 ölü

Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin İspanya'ya giderken batması sonucu 57 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Moritanya hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre; İspanya'ya giden bir tekne, Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinin 25 kilometre açığında battı.
57 kişi yaşamını yitirdi
Teknenin batması sonucu 57 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 74'ü ise kurtarıldı. Kurtarıldıktan sonra barınma merkezlerine götürülen göçmenlere, gıda ve ilaç yardımında bulunulduğu öğrenildi.