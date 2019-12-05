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Oğuzhan Özyakup'tan Abdullah Avcı'ya: Teklif gelirse gönderebilirsin hocam

Beşiktaş'ın Slovan Bratislava'yı 2-1 yendiği maçta ıslıklanan Oğuzhan Özyakup, Abdullah Avcı'ya "Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıldan bu yana taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'ndeki Slovan Bratislava maçında ıslıklar arasında oyundan çıkmıştı.

''Teklif gelirse gönderebilirsin hocam"
Sabah'ın haberine göre; maçın ardından büyük moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı'ya içini dökerek, "Artık ne yapsam fayda etmez. İster istemez tepkiler etkiliyor. Kimse zarar görsün istemem. Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" talebinde bulundu.

"Sen bizim için kıymetlisin''
Tecrübeli teknik adamın ise öğrencisinin bu sözleri karşısında ona güvendiğini belirterek, "Sen bizim için kıymetlisin. Taraftar eleştirir de sever de. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Ben sana güveniyorum, şans vermeye devam edeceğim asla vazgeçme. Senin buradan ayrılman ile ilgili de asla bir düşüncem yok, olmayacak da. Birlikte yola devam edeceğiz" dediği ifade edildi. 

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