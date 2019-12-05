ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den çarpıcı Türkiye çıkışı

"Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmemiz tamamlandı" diyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "ülkede 600 asker bıraktık" açıklaması yaptı.

Reuters'a açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, duruma göre Suriye'den ufak bir grup asker daha getirilebileceğini veya çıkartılabileceğini, ama sayının 600 bandında kalacağını ifade etti.

Esper, "Koalisyon tekrar çok konuşmaya başladı. Belki bazı müttefiklerin asker göndermek istediğini görebiliriz" dedi.

S-400 krizi

ABD Savunma Bakanı Esper, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından Ankara'nın S-400 konusunda geri adım atmadığını da dile getirdi.

"Türkiye NATO'nun önemli bir müttefiki"

"Bu konuda bir gelişme yok" diyen Esper, Türkiye'nin NATO'nun Baltık ve Polonya savunma planına destek verme kararını"pozitif bir adım" olarak değerlendirdi. Esper, Türkiye ile ilgili olarak, "Onlar on yıllardır NATO'nun önemli bir müttefiki oldu, ilk günlerden beri. Bu yüzden onları bu grupta tutmalıyız" diye konuştu.