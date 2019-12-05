Katil zanlısı balerin Ceren Özdemir'i adım adım izlemiş! Ceren katiliyle aynı karede

Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı. Katil zanlısının Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı.



