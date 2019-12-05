Ahmet Davutoğlu'na şok! Yeni parti davetine HDP'li Doğan'dan red cevabı

Önümüzdeki günlerde yeni parti çalışmalarını nihayete erdirerek partiyi kamuoyuna ilan etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu'na kötü bir haber geldi. HDP'li Müslüm Doğan Davutoğlu'nun 'bize katıl davetini reddettiğini açıkladı.

AK Parti'den ihraç edileceği için istifa eden Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni parti konusunda dün Ankara kulislerinden bomba bilgiler gelmişti. Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin Bizim Parti olacağı yönünde bir bilgi sızdırılmıştı. Ayrıca yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak bazı isimler ortaya çıkmıştı.

Öte yandan 2015 Genel Seçimleri sonrası kurulan geçici hükümette Kalkınma Bakanlığı görevinde bulunan HDP'li Müslüm Doğan, Ahmet Davutoğlu'nun ekibine katılacağı şeklindeki iddiaları yalanladı.

''Katılmam söz konusu değil''

Davutoğlu'na Kürt ve Alevi sorunları konusunda görüşlerini ilettiğini söyleyen Doğan, "Bu partiye kuruluş aşamasında olsun, sonradan olsun katılmam söz konusu değil"dedi.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın sorularını yanıtlayan Müslüm Doğan, "Çalışmalar içerisinde Sayın Başbakan'ın benden nezaket gereği bir talebi oldu. Bana bir program taslağı sunuldu. Parti programında yer verilmek üzere; Kürt meselesi, insan hakları ve Alevi sorunları konusunda, görüşlerimizi ilettik" dedi.

HDP eski Milletvekili Müslüm Doğan

"Artık siyaset yapmak istemiyorum"

Partiye katılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Doğan, "Anadilin doğal bir hak, tartışmasız bir ihtiyaç olduğu orada belirtildi. Alevi inanç ve öğretisi meselesi, özgürlükçü laiklik, ülkenin hızlıca demokratikleşmesi meselesinde de kendimizce uygun bulduğumuz önemli ifadeler parti programına geçmek üzere iletildi. Yani samimi gruplar, kendi eksenlerinde mücadele veriyorlar ve saygı duymak gerekir. Ama bu partinin kuruluş aşamasında olsun, sonradan olsun katılmam söz konusu değildir. Bu tür iddialara üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Müslüm Doğan, artık siyaset yapmak istemediğini ifade etti.