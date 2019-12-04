Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi sızdı! Çarşamba günü bomba patlıyor

Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi için geri sayım başladı. Partinin isminin Bizim Parti olacağı söyleniyor. Çarşamba günü yeni parti ilan edilecek.

AK Parti'den ayrılarak yola yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ahmet Davutoğlu, elini hızlı tutup Ali Babacan'dan önce partisini duyurmayı planlıyor. İnternethaber.com'a gelen haberlere göre hamlesini 11 Aralık çarşamba günü yapacak ve parti tabelasını asacak.

Pazartesine gününe kadar parti tüzüğüne dair son çalışmalar tamamlanmış olacak. Ahmet Davutoğlu, yeni partiyi Beysukent'teki çalışma ofisinde bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.

Partinin ismi

Davutoğlu'nun partisinin isminin 'Bizim Parti' olacağı söyleniyor. Partinin kurucular heyeti 130 kişiden oluşuyor. 25 il başkanı şimdiden belirlenmiş durumda. Ankara ve İstanbul'un yanı sıra diğer illerde de parti merkezleri oluşturuldu.

Partide kimler var?

Ahmet Davutoğlu'nun tabelasını asmaya hazırlandığı partide Türkiye’nin Avusturya Büyükelçisi Ümit Yardım da yer alıyor. 58 yaşında olan Ümit Yardım, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Moskova Büyükelçiliği görevini yürütüyordu. 2016’dan sonra Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirilen Yardım bu yıl Viyana Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Yeni partideki bir diğer bürokrat ise eski YÖK Başkanı olan Polonya Büyükelçisi Yusuf Ziya Özcan... Partide Kürt kökenlilerin yanı sıra gayri müslimlerle birlikte geniş bir temsil sağlanmaya çalışılacak. Alevi kesiminden ise Dinçer Türkmen ve Doğan Demir partideki isimler olacak.

Erol Olçak'ın eşi de katıldı

AK Parti'nin efsane seçim reklamlarını hazırlayan merhum Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok da Davutoğlu'nun partisine katıldı. Erol Olçok oğlu ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimine direnirken köprüde şehit edilmişti.

Ahmet Davutoğlu partisinin kurullarında 25 kadın ile 25 genç isme yer verdi. Yeni partinin milletvekilleri ise ön seçimle belirlenecek.

Başkanlık yerine parlamenter sistem

Ahmet Davutoğlu ittifaklara şimdilik sıcak bakmıyor. Hedefini 50+1 alarak tek başına iktidar gelmek olarak belirledi. İktidara geldiği taktirde ise başkanlık sistemi yerine yeni bir parlamenter sistem hedefliyor. Bu sistemin Almanya, Fransa, Hollanda karışımı olması planlanıyor.

Vekil transferi olacak mı?

Davutoğlu ilk planda siyasi partilerden milletvekili transferi yapmayı düşünmüyor. Ancak bir erken seçim söz konusu olursa ve partinin seçime katılamama tehlikesi ortaya çıkarsa, vekil transferi yapacak. İddiaya göre İYİ Parti ile HDP saflarından Davutoğlu'nun partisine geçmek isteyenler var.



