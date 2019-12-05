Rahmi Turan'dan Beştepe isyanı! Sanırım cinayet işlesem...

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla çok tartışılan ve eleştirilerin hedefi olan Sözcü yazarı Rahmi Turan kendisi için yapılan eleştirilere isyan etti. Turan "Sanırım cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de görüştüğünü iddia eden ve taraflardan özür dileyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında konunun uzatıldığını söyledi.

Turan, "Sanırım cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Üç isim özrümü kabul etti

Erdoğan’dan, İnce’den ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilediğini hatırlatan Turan, bu isimlerin özrünü kabul ettiğini belirtti. Turan, bu konunun üzerinde durmak istemediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

1) Cumhurbaşkanı Erdoğan olaydan sonra “Yazar özür dilemiş, teşekkür ediyorum” dedi. Büyük bir olgunluktu, ben de ona teşekkür ediyorum.

2) Muharrem İnce ile konuşarak üzüntümü ve özrümü ona açıkça bildirdim. Olgunlukla karşıladı. Teşekkür ediyorum.

3) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla “Rahmi Bey üzülmesin” diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum.

Artık bu konunun üzerinde durmak istemiyorum

Artık bu konunun üzerinde durmak istemiyorum. Güzel ülkemizin ve insanlarımızın haklarını (elimden geldiği kadar) savunmaya devam edeceğim.

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