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Galatasaray'dan Luyindama ve Andone için flaş karar

Galatasaray yönetimi, sakatlıkları nedeniyle uzun zaman forma giyemeyecek olan Andone ve Luyindama için flaş bir karar aldı.

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi, sakatlıkları nedeniyle biri ilk yarıyı, diğeri de sezonu kapatan Andone ve Luyindama için flaş bir karara imza atacak.

Brighton’dan kiralanan Florin Andone ile savunmanın en önemli ismi Cristian Luyindama’nın sözleşmeleri dondurulacak. Hatta kulüp anlaşma sağlayabilirse, kontratı feshedilip Andone doğrudan İngiltere’ye geri gönderilecek.

Takımdan ayrı kalacak
Luyindama ise sezon sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Konuyla ilgili olarak yönetim ve TFF arasındaki yazışmaların başladığı öğrenildi.

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