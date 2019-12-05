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ABD'deki Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı

ABD'deki Pearl Harbor Üssü'nde silahlı saldırı yaşandı. İki kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan saldırganın kendisini öldürdüğü belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.

Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.

ABD'li denizci yaşamına son verdi
Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi. Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.

Dikkat çeken detay
Pearl Harbor, 7 Aralık 1941'de Japonya tarafından vurulmuş, bu saldırı ABD'nin ikinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu. Olayın, tarihi saldırının yıldönümüne günler kala yaşanması dikkat çekti.

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