Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur ilk maçında Galatasaray, kendi sahasında TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 53’üncü dakikada Sadık Baş ve 90'ıncı dakikada Umut Sönmez kaydetti. 88'inci dakikada Tuzlaspor'dan Muhammed Akarslan, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu müsabakanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzlaspor’un ev sahipliğinde oynanacak.
16’ncı dakikada Selçuk İnan’ın ara pasıyla ceza sahasına sarkan Emre Taşdemir’in düşerken yaptığı vuruş auta gitti.
42’nci dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Bayram Olgun kornere çeldi.
43’üncü dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı köşe vuruşu savunmadan sekti. Yay üzerinde topla buluşan Emre Mor’un vuruşunu kaleci Bayram Olgun çeldi. Kalecinin çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
44’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor’un vuruşu savunmadan döndü.
İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
53’üncü dakikada Muhammed Akarslan’ın kaptığı top ile buluşan Sadık Baş, ceza sahasına girerken aşırtma vuruşunu yaptı, top filelerle buluştu: 0-1.
57’nci dakikada Emre Mor’un kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram’ın yaptığı röveşata, üst direkten oyun alanına geri döndü.
69’uncu dakikada Belhanda’nın sol kanattan içeri kestiği ortaya Adem Büyük’ün kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.
81’inci dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük’ün vuruşunu kaleci Bayram Olgun kurtardı.
88'inci dakikada oyun durduğu sırada topa vurarak maçtaki ikinci sarı kartını gören Muhammed Akarslan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90'ıncı dakikada gelişen Tuzlaspor atağında ceza sahasında Gökcan Kaya'nın pasıyla buluşan Umut Sönmez, düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-2.
Müsabaka Tuzlaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Galatasaray: 0 - 2 :Tuzlaspor
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Okan Kocuk, Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Seri, Selçuk İnan (Dk. 65 Donk), Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz (Dk. 59 Belhanda), Yunus Akgün (Dk. 55 Adem Büyük), Emre Mor
Tuzlaspor: Bayram Olgun, Tarık Mayhoş, Doğan Can Otman, Erdinç Pekgöz, Mustafa Emre Can (Dk. 82 Bülent Uzun), Sadık Baş, Muhammed Akarslan, Gökcan Kaya, Yasin Yener (Dk. 59 Murat Türkkan), Umut Sönmez, Abdullah Halman (Dk. 66 Murat Yılmaz)
Goller: Dk. 53 Sadık Baş, Dk. 90 Umut Sönmez (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Muhammed Akarslan (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 78 Bayram Olgun, Dk. 90+5 Sadık Baş (Tuzlaspor), Dk. 90+8 Emre Taşdemir (Galatasaray)