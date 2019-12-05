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CHP’li vekilin Miraç Gecesi iddiasına TRT’den açıklama

Meclisteki KİT komisyonu görüşmelerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TRT’nin Miraç Gecesi özel yayını için ödeme yaptığını iddia etmişti. TRT Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte TRT’den yapılan o açıklama:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM), KİT Komisyonu Raporlarına itirazların görüşüldüğü oturumda İzmir Milletvekili Sayın Atila Sertel’in dile getirdiği TRT hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. 

Sayın Milletvekilinin, 'TRT Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödemiştir' iddiası tamamen gerçek dışıdır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm kandil yayınlarında olduğu gibi Miraç Gecesi canlı yayını da tamamen TRT’nin kendi imkanları ile gerçekleştirilmiştir.

Dolayısıyla, herhangi bir firmaya iddia edildiği gibi bir ödeme yapılması kesinlikle söz konusu değildir.  

Sayın Milletvekilinin dillendirdiği iddialar, tamamen gerçek dışıdır, iftiradır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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