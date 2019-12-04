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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı

Anadolu Ajansı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya elde ederek, Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, İskoçya''nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde 26.07'lik derecesiyle 5. olarak finale yükseldi.

Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Emre'nin bu başarısı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

25.51'lik derecesiyle Rus sporcu Vladimir Morozov yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalya kazanırken Hollandalı yüzücü Arno Kamminga da 25.84'lük derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

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