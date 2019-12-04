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Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Kolombiyalı gazeteci Jorge Baravelle, Galatasaray'ın yıldız ismi Radamel Falcao'nun MLS ekipleriyle görüştüğünü iddia etti.

Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 5 maçta 360 dakika süre alabilen Radamel Falcao için transfer konusunda gündem gün geçtikçe ısınıyor.

Beckham'ın kulübüyle adı geçiyordu
Fox Sport Kolombiya'nın deneyimli muhabirlerinden Jorge Baravelle, yıldız oyuncunun Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığını ve Amerika Ligi MLS ekipleriyle görüşmeler yaparken, önemli bir opsiyon aradığını belirtti. David Beckham'ın ABD'de kurduğu ve ciddi bir yatırım yaptığı Inter Miami'nin, 33 yaşındaki oyuncu ile uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu bir süredir basında yer almaktaydı.

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