AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi TC ile sonuç sorgulama

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması AUZEF vize ara sınavına giren öğrencilerin gündeminde. AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak. Peki bugün açıklanması beklenen AUZEF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları bugün açıklanacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) vize sınavı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Şimdi gözler AUZEF sonuçlarında. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, AUZEF sınav sonuçlarının bugün, gün içinde açıklanacağını söylemişti fakat henüz AUZEF sonuçları açıklanmadı. AUZEF vize ara sınavına giren öğrencilerin gündeminde. AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi panelinde TC numarası ve öğrenci şifresi ile sorgulanacak

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav sonuçları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların ardından araştırılmaya başlandı. Uzaktan eğitim aracılığıyla eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı AUZEF sınav sonuçları, İstanbul Üniversitesi'nin değerlendirmelerini tamamlamasının ardından erişime açılacak. İşte, AUZEF sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, konuya ilişkin Twitter hesabından birkaç gün önce şöyle bir açıklama yaptı;

"Bu arada çok sorulduğu için açıklama yapmak istedim. @acikveuzaktan sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir."

AUZEF vize sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR: Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.