PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Bölgesi ile Suriye'den Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, 45 sivili katlettiğini, 244 sivili yaraladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere, 17 Ekim ve 22 Ekim'de, ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edildiği anlatılarak, şöyle denildi.

"Mücadelemiz teröristlerledir ve masum siviller hedef alınmamaktadır. 9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmış, yurt içine yapılan havan, roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır."