NATO Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı Türkiye Baltık planını kabul etti

İNGİLTERE 'de düzenlenen Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirgede terör mesajı dikkat çekti. Türkiye'yle yaşanan Baltık krizi de sona erdi. Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti.

70'inci yıl dönümünü kutlayan NATO Liderler Toplantısı İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Watford kentinde The Grove Otel'de yapıldı. Dünyanın takip ettiği zirvenin ardından NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. NATO Londra Deklerasyonu'nda, "Terörizmin tüm türleri hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" vurgusu yapıldı.

Bildirgede şu maddelere yer verildi:

- Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor.

-Türkiye NATO'nun Baltık planına destek vermeyi kabul etti.

- Çin'in artan nüfuzu ve uluslararası politikalarının ortaya çıkardığı fırsat ve sınamaları ittifak olarak birlikte ele almalıyız.

- ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı.

Litvanya: Türkiye NATO'nun baltık planı'na onay verdi

Litvanya Cumhurbaşkanlığı da, "Türkiye NATO'nun Baltık Planı'na onay verdi" açıklaması yaptı.

NATO'nun Baltık Planı neydi? NATO, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya’nın komşu Rusya’dan gelebilecek her türlü tehdide karşı savunmalarının iyileştirilmesine yönelik hazırlanan askeri planı içeriyordu. Planın NATO’nun 29 üyesinin tamamının onayı gerekiyordu. Türkiye karşı çıkan tek ülkeydi.

Zirve sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den açıklama!

Londra Deklarasyonu'nun açıklanması sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg Erdoğan'la görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Stoltenberg'in açıklamaları şöyle:

İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz

İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi.

Askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor.

Müttefiklerimiz yük paylaşımı konusunda iş birliği yaptı

NATO kurulduğundan beri fikir ayrılıkları olmuştur. Üyelerimiz iletişim alt yapısının güvenliği konusunda mutabık kaldılar. Müttefiklerimiz aynı zamanda ortak yük paylaşımı konusunda görülmemiş iş birliği yaptı. Avrupa ve Kanada 130 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu tarihte görülmemiş bir rakamdır. NATO'yu güçlendirecektir. Enerji alt yapımızın korunması ve teknolojik üstünlüğümüzü korumak için önemli kararlar alındı.

NATO'nun Rusya kararı

Rusya ile ilgili önemli tartışmalar yapıldı. Rusya ile iletişim kanallarının açık kalmasına karar verildi. Etkin silahsızlanma için çabalarımıza devam etme kararı aldık.

NATO'nun YPG'yi nasıl tanımlayacağı konuşulmadı

29 üye ülke liderleri katıldı

Zirveye NATO’nun 29 üye ülkesinin liderleri katıldı. Bunlar arasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau var.