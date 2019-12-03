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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten kritik Türkiye-YPG açıklaması

Türkiye'nin YPG konusunda NATO'yla yaşadığı anlaşmazlık için çarpıcı bir çıkış yapan NATO Genel Sektereti Jens Stoltenberg, "Türkiye ile çatlağın Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceği sözü veremem" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gündeme dair açıklamalar yaptı.

Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem.

"YPG nasıl tanımlanacak?"

Açıklamasında, Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi isteğine de değinen Stoltenberg, "YPG'nin nasıl tanımlanacağı konusunda sorun yaşandığı bilinen bir şey" ifadelerini kullandı.

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