Mustafa Şentop'tan Meral Akşener'in özel uçak kiraladı iddiasına yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel uçak kiralayıp Cibuti'ye gittiğini söylemişti. Şentop Akşener'in iddiasına yanıt verdi: ''Bu bir iftiradır''

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un özel uçak kiralayıp Cibuti'yi gitmesini eleştirdi. Şentop ise bu iddiaları yalanladı. Sabah saatlerinde partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin ekonomik harcamaları ve EYT hakkında konuştu.

Akşener, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı Cibuti'deki 42. Afrika Parlamenter Birliği'nin Konferansı'nı anımsatıp ''Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, toplamda 744 bin liralık bir seyahat. Vicdansızlar'' demişti.

Mustafa Şentop cevap verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise gazetecilerin bu iddiaları sorması üzerine; "Cibuti'ye gidişimiz bir cami açılışı değil. Bu yalan. Bir cami açtık, evet. Ama cami açılışı için gitmedik. 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için gittik. Bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var."

Akşener: EYT'liye geldi mi para yok

Akşener, "Devlet işidir, gidecekler tabii. Bu arada, Diyanet İşleri Başkanı ve ekibi de gidiyor. Neden? II. Abdülhamid Han'ın adının verildiği bir cami yaptırmışız. Onun açılışını yapacaklar. Ne güzel, Allah razı olsun ama nasıl gidiyorlar biliyor musunuz? Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, toplamda 744 bin liralık bir seyahat. Vicdansızlar, EYT'liye geldi mi metelik yok ama vatandaşımın yokluktan intihar ettiği memlekette, şatafatlı özel uçaklarla Afrika seyahati yapıyorsunuz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı'nın aklına itiraz etmek gelmiyor mu?

Bir asgari ücretlinin ayda 326 lira vergi ödediğini, Şentop ve beraberindeki heyetin yaptığı seyahatin 2 bin 280 işçinin aylık vergisine denk geldiğini öne süren Akşener, şöyle konuştu: "Yazıktır, günahtır. 10 kişi bir yere gideceksiniz, 2 bin 280 işçinin vergisini harcıyorsunuz. Millete gelince de 'Para yok.' Hadi iktidar siyasetçilerinin kafası rahat. Peki Diyanet İşleri Başkanı'na ne demeli? 'İsraf günahtır' diye itiraz etmek aklına gelmiyor mu? Peygamber Efendimizin, 'Nehirde abdest alırken bile suyu ziyan etmeyin.' buyurduğunu bilmiyor mu? Devletin memurunu bile özel işinde kullanmayan Hz. Ömer'i de mi duymadı? Bir gün bu ülkede, 'Diyanet İşleri Başkanı'na, bunlar hatırlatılacak.' deseler inanmazdık değil mi? Maalesef, iktidarın zihniyeti neyse, bürokratının zihniyeti de o. Ne günlere kaldık, ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Bu heyetin gezisinden öğrendik ki Cibuti'ye, bir de baraj hibe ediyormuşuz. Öyle gıda yardımından falan bahsetmiyorum, bildiğiniz baraj. El insaf kardeşim."

Önce İstanbul'un işini hallet sonra Cibuti'yle hava atarsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul’un durumu hiç iyi değil. Bu gidişle birkaç aya suyu kalmaz." yönünde açıklamaları olduğunu belirten Akşener, Erdoğan'ın daha önce de "İstanbul’un su sorununu çözdük. Sakarya’dan su getiriyoruz. 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok." şeklinde açıklamalar yaptığını savundu. Akşener, "Melen Çayı üzerine bir baraj yapmaya kalktılar. 2 milyar liraya yakın para harcadılar. Zemin çalışmaları iyi yapılmadığı için, baraj bir türlü devreye girmiyor. 16 milyonluk kente, nefes aldıracak barajı yapamayan iktidar, Afrika'nın Cibuti’sine baraj yapmakla övünüyor. Muhterem sen önce İstanbullunun, milletin işini hallet, sonra gider Cibuti'de hava atarsın." diye konuştu.