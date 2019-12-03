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Türkiye İngiltere Fransa ve Almanya'dan Suriye için dörtlü zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da NATO Zirvesi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla dörtlü zirve gerçekleştireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı’nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra’da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye gitti.İngiltere'de yaşayan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalacağı otelin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz

Erdoğan burada İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." dedi.

Dörtlü Zirve’ye katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan’ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve’ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve’de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

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