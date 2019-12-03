Pervin Buldan'dan Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demirtaş, yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden arkadaşlarımızla paylaşmamıştır" açıklaması yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı olan şu anda cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden partililerle paylaşmadığını söyledi. Buldan, "Hukuksuzca cezaevinde tutulan Demirtaş, Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmelidir" çağrısı yaptı.

Pervin Buldan'Iın açıklamalarından öne çıkanları şöyle:

Kadın cinayetleri

Buldan'ın gündeminde yine kadın cinayetleri vardı. Bir erkek tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın 23 kez şikâyette bulunduğunu hatırlatan Buldan, "Muhalif herkesi aldığı nefese kadar takip eden yargı adım adım yaklaşan kadın cinayetlerine takipsizlik kararı veriyor" dedi. Kadın cinayetlerinin devletin, iktidarın ve yargının sorumluluğunda olduğunu ifade eden Buldan, "Kadınları koruması getiren İçişleri Bakanlığı görevini yerine getirmemektedir" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın sağlık problemi

Demirtaş, yaşadığı sağlık problemini cezaevine giden arkadaşlarımızla ve avukatlarla paylaşmamıştır. Hukuksuzca cezaevinde tutulan Demirtaş, Yüksekdağ ve tutuklu tüm milletvekili, belediye eş başkanı arkadaşlarımız ve yine hasta tutsaklar derhal tahliye edilmelidir. HDP olarak engelli yurttaşlarımızın tüm taleplerinin sonuna kadar yanındayız. Bu talepler gerçekleştirilinceye kadar birlikte mücadele edecektir. HDP sizin yanınızdadır, HDP sizin sesinizdir.

Satırlı saldırıyla öldürülen kadın

Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan 6 ay önce ayrıldığı kişinin satırlı saldırısı sonucu ne yazık ki hayatını kaybetti. Saldırgan hakkında 23 kez şikâyette bulunmasına rağmen takipsizlikle sonuçlandılar. Tanık yokluğu gerekçesiyle kadını talebi yerine getirilmemiş. Oysa delil de ortada, fail de ortada. Muhalif herkesi aldığı nefese kadar takip eden yargı adım adım yaklaşan kadın cinayetlerine takipsizlik kararı veriyor. 10 kişi Kızılay'da toplansa zanlıları protesto etse etrafını polis sarar. Ama bir kadın “tehdit ediliyorum, öldürüleceğim” diye feryat ettiğinde yargı ve devlet görmezden gelir. Yargı iktidarın işlerini takip etmekten, kadın cinayetlerini takip etmeye fırsat bulamıyor! Kadın cinayetleri devletin, iktidarın ve yargının sorumluluğundadır. Kadınları koruması getiren İçişleri Bakanlığı görevini yerine getirmemektedir."

HDP'li gözaltılarına tepki

Bir ayda 350 HDP'li gözaltına alındı. Kadınlar sokakta öldürülür faile dokunulmaz, ama basın açıklaması yaptı diye HDP’liler gözaltına alınır! Kayyımlar görevde tutulur, ancak hırsızlığı ortaya çıkardığı için Selçuk Mızraklı tutuklanır! Bu nasıl bir rezil anlayıştır?

"Ama yanılıyorlar. HDP bitmez"

Cemaati darbe yapacak düzeye getiren, kamunun her kademesine darbecileri yerleştiren, darbenin siyasi ayağını sır gibi saklayan kendileridir. Suç arıyorlarsa beraber yürüdükleri yollara baksınlar! Suç arıyorlarsa beraber ıslandıkları yağmura baksınlar. HDP’yi bitirdikleri gün demokratik taleplerin, toplumsal muhalefetin de biteceğini, herkesin susacağını ve iktidarlarının sağlamlaşacağını düşünüyorlar. Bu nedenle bize yöneliyorlar. Ama yanılıyorlar. HDP bitmez. Bu halk bitmez!

"Aleviler adına Alevilik tarifi yapmaktadır"

Cumhurbaşkanı Aleviler adına Alevilik tarifi yapmaktadır. Sen Aleviler adına karar veremezsin! Buna yetkin de yok, haddin de. Senin tek yapman gereken Alevilerin inancına ve kimliğine saygı duymak, ayrımcı, ötekileştirici, dışlayıcı politikalardan vazgeçmektir."

"Geçenlerde bir kadın pazarda 'Millet açlıktan ölüyor' dediği için polis evine gitti ve gözaltına aldı. Tek adam rejiminin yeni Türkiye’si işte budur! Yakında krizin k’sini de alfabeden çıkarırlarsa hiç kimse şaşırmasın!"

"Tam bir kara mizah örneği"

Meclis'te onaylanan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasa, kamuoyunda tepkinin büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Ölüm saçan yasayı geçiren AK Partililer veto nedeniyle Erdoğan’a şimdi teşekkür ediyor. Tam bir kara mizah örneği.

"IŞİD yeniden kendisine alan açmaya çalışıyor"

Tel Rıfat’taki bombardımanda 8’i çocuk 10 sivil katledildi. ÖSO çeteleri, insanları sokak ortasında katlediyor. IŞİD yeniden kendisine alan açmaya çalışıyor. Bütün bunlar AK Parti iktidarının sorumluluğunda yaşanıyor. Elbette bu yapılanları tarih ve Kürt halkı unutmayacaktır."