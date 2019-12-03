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Fenerbahçe'den olay paylaşım: Çizimlerle ihlaller ve incelemeler

Fenerbahçe Kulübü, Göztepe maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonlarını çizim şeklinde sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü, hafta sonu deplasmanda Göztepe ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan maçta tartışma konusu olan penaltı pozisyonuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'İhlal var', 'İhlal bulunamadı'
Paylaşılan çizim görsellerde Göztepe'nin penaltı pozisyonu için 'ihlal var', Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu için 'İhlal bulunamadı' notu düşüldü.

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