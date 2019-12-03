Kemal Kılıçdaroğlu: Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor. Siyasetçi halka değil de ailesine hizmet ediyorsa, devletin en büyük fabrikalarını kendi ailesine beş kuruş para almadan veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir." dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor." iddiasında bulundu ardından Selahattin Demirtaş'ın "Seni başkan yaptırmayacağız" dediği için cezaevinde olduğunu söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın filtresiz termik santral vetosuna teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı günü Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti ki Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu.

Erdoğan'a teşekkür ediyorum

- Yine söylüyorum, kullandığım tüm belgeler yüzde yüz doğrudur. Zaten kimse de bunları yalanlamadı. Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu gündeme getirdiği için.

- ​Man Adası'nda 1 sterlinlik bir şirket kuruldu. İlgili bankanın dekontlarını okuyarak, swift kayıtlarını açıklayarak olayın detaylarını kamuoyuna duyurduk. Belgelerin tamamını savcıya teslim ettik. Belgelerin tamamı doğru.

Allah'ın huzurunda da ben haklıyım

- 'İspat edersen Cumhurbaşkanlığını bırakırım' diyordu. Bırakamıyor, 'dava açacağım' dedi. Dava açtı, davanın düştüğü mahkemenin hakimlerini değiştirdi. Namuslu, dürüst hakimleri görevden aldı, yerine militan hakimleri koydu.

- Ben haklıyım, Allah'ın huzurunda da ben haklıyım. Erdoğan ailesinin bu dümenini açıkladım. Damat var, dünür var, enişte var, hepsi var. 'Bu para trafiği nedir' diye sorduk. 'Bu bir şirket satışıdır' dedi Erdoğan. O da doğruladı. Ama hâlâ istifa etmiyor.

Man Adası'nda uyduruk bir şirket kuruldu

- 82 milyonun huzurunda yine soruyorum; bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyar dolarlık gelir elde etmesini sağlayan bu şirket hangi şirket? Bu dümeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için Man Adası'nda uyduruk bir şirket kuruldu.

- Esnaf, çiftçi vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası'ndaki kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor. Ben bunları söyleyince 'yeniden tazminat davası açacağız' diyorlar. Açmazsanız namertsiniz. Ben bütün davaları kazanacağım.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağım

- Bütün annelere sesleniyorum. Anne çocuğunun üzerine titrer. Terör dolayısıyla bir anne çocuğunu kaybetmiş ve 121 lira maaş bağlanıyorsa Saray'da oturanlara bir ders verin.



- Aile boyu malı götürüyorlar. Açlık, yoksulluk, sefalet nedir bilmiyorlar. Diyorlar ki bunu sorma. Ben sorunca kızıyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını soracağım.

Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor

- Tank Palet Fabrikası'nı da sormuştum. 20 milyon dolar. Bunu da Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler.

-Erdoğan ailesi Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor. Siyasetçi halka değil de ailesine hizmet ediyorsa, devletin en büyük fabrikalarını kendi ailesine beş kuruş para almadan veriyorsa bunun adı peşkeş çekmektir.

'Hürriyet çalışanlarının kazminatlarını niçin vermiyorsunuz?'

- 'Hürriyet çalışanlarının kazminatlarını niçin vermiyorsunuz?'

Derdi olanın siyasi görüşüne, kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayız. Hürriyet gazetesinden 45 kişi işten çıkarıldı. Çalışanlara ekonomik gerekçeler sundular ancak asıl neden sendikalı olmalarıydı. İşten attılar ama haklarını da vermiyorlar. Niçin vermiyorsunuz kıdem tazminatlarını?

- Her yıl Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlanır. Ama Kırşehir Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca Ahilik Haftası kutlamalarını Konya'ya aldılar bu sene. Şimdi merak ediyorum, İstanbul'un Fethi'ni nerede kutlayacaklar? Herhalde onu da Bursa'da kutlarlar.

Devlette 14 bin engelli kadrosu boş

- Devlette 14 bin engelli kadrosu boş. Halkı koruduğunu söyleyen Saray iktidarı neden 14 bin engelli kadrosunu boş tutuyor? Diğer ülkeler gibi biz de engelliler için kanun çıkardık ama yasaya rağmen engelli kadroları doldurulmuyor.

Filtresiz termik santral vetosuna teşekkür ediyorum

- Meclis'te görüşülen torba yasada filtresiz termik santrallerle ilgili düzenlemeye biz itiraz ettik. Kanun görüşülürken bizim önerilerimizi dinlemediler. Şimdi Erdoğan bunu veto etti. Bunun için teşekkür ediyorum. Ama burada el kaldırıp, bu illa geçsin diyenler birdenbire döndüler 'Bravo reis, yaşasın reis’ demeye başladılar. Birdenbire hayırcı oldular, CHP saflarına katıldılar. Bir milletvekili iradesini özgürce kullanmalı.

'Asgari ücret açlık sınırının altında'

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Ücret emeğin karşılığıdır. Tam 39 yıl sonra üç işçi sendikası konfederasyonu bir araya geldi. Bu çok değerli bir hareket. Bu sendikalar 6.5 milyon asgari ücretlinin haklarını savunacaklar.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, barınma, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için asgari ücret verilir. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sendikalara şunu söyleyecekler; ‘İstiyorsunuz ama bütçede para yok’ diyecekler. İşçiye gelince mi para yok? Beşli çeteye sınırsız para var ama.