Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'e tokat gibi sözler

Lionel messi, Ballon D'Or ödülünü kazanırken; 2. olan Virgil van Dijk'in şakasına tepki geldi. Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Hollandalı için "Sinir bozucu. Alçakgönüllülükten uzak" ifadelerini kullandı.

2019 Ballon d'Or ödülünü Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazanırken Cristiano Ronaldo, İtalya'da yılın futbolcusu ödül törenine katılmasını gerekçe göstererek organizasyonda yer almadı.

Messi'nin 6. Ballon D'Or ödülünü aldığı gecede, yılın en iyi 2. ismi olan Liverpool'lu Virgil van Dijk'in şaka yollu sözleri ise gecenin en çok konuşulan olaylarından oldu.

"O rakip miydi?"

Hollandalı, ülkesinin RTL 7 televizyonunun tören öncesi sorularını yanıtlarken, "Ronaldo yok. Rakiplerinden biri azaldı" ifadeleri üzerine Liverpool'un yıldızı "O rakip miydi?" yanıtını verdi.

"Onlar harika oyuncular''

Tören sonrası ise Liverpool'un stoperi, "Onlar harika oyuncular. Messi 6. kez kazanıyor bu ödülü, ona saygı duymak lazım. Benden biraz daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

"Bazı insanlar sinir bozucu''

Ancak Virgil van Quip'in esprisine Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi sert tepki gösterdi. 34 yaşındaki oyuncunun kızkardeşi Katia Aveiro, Instagram hesabından Hollandalı oyuncunun esprisine tepki göstererek "Bazı insanlar sinir bozucu. Gerçekçi değil ve alçakgönüllülükten uzak" dedi.



''Sen nerelerde oynuyorsun?''

Ronaldo'nun bu ödülü kazanmayacağının bilindiğini kaydeden Katya şu ifadeleri kullandı, "Önemli şampiyonlukları kazanmış olmasına rağmen... Bu bir başka konu ve futbolun geldiği noktayı gösteriyor. Sevgili Virgil, şimdi gidiyorsun, Cristiano Ronaldo gitti ve buraya binlerce kez geldi. Ronaldo 3 ligde de şampiyonluk kazandı ve sen nerelerde oynuyorsun?

''Hala şampiyonluk kupası kaldıramadın''

Cristiano Ronaldo oynadığın ülkede en iyi ve en çok gol atan oyuncu oldu. Üstelik senden daha genç yaşta. Sevgili Virgil, Cristiano Ronaldo diğer ülkelere gitti ve tarihin en iyi oyuncusu oldu. Real Madrid sana bir şey hatırlatıyor mu? Belki, çünkü bu kulüp Şampiyonlar Ligi finalinde senin olduğun takımı yendi. Ronaldo, 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

''Zoruna mı gitti, Virgil?''

Ronaldo ve arkadaşları senin Portakal'ını finalde (Uluslar Ligi finali) ezdi. Zoruna mı gitti, Virgil? Yazık. Cristiano Ronaldo en başarısız olduğu dönemde bile senden daha fazla şampiyonluk kazandı. Müthiş değil mi? Şimdi Virgil bundan sonra şampiyonluk kazansın ve ondan sona konuşalım. Şampiyonluklardan bir elin parmakları kadar kazanırsan ondan sona Cristiano ile aynı masaya oturursun. Yoksa bizde söylendiği gibi büyük ve görürsün. Bana göre Cristiano, dünyada futbolun en iyi ismisin ve en iyisi olmaya devam edeceksin."