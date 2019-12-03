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Merih Demiral'ı isteyen 3 dev! 36 milyon Euro'yu gözden çıkardılar

İngiliz basını, Juventus'ta yedek kulübesine mahkum olan Merih Demiral için 3 kulübün 36 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, İtalya Serie A'da son şampiyon Juventus’ta bu sezon sadece 1 maçta forma şansı bulan ancak A Milli Takımımız’ın EURO 2020 elemelerinde yıldızlarından biri olan Merih Demiral için Avrupa devlerinin sıraya girdiğini yazdı.

Ocak ayında ayrılacak
21 yaşındaki stoperin, Juventus'ta fazla forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu yüzden ocak ayında takımdan ayrılacağı ifade edildi.

36 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
Çizme’de Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan’ın yanı sıra Premier Lig’den Arsenal ve Manchester United’ın, Merih için 36 milyon Euro (228.5 milyon TL) bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.  

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