SON DAKİKA
Ankara'dan sonra Muğla'nın Datça ilçesinde de deprem oldu! Datça'daki depremin şiddeti 4,3 olarak açıklandı Haberin devamı.
HABER /  MEMUR

Ocak 2020 memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak?

2020 yılının ocak ayı yaklaşırken milyonlarca memur 2020 yılında yapılacak yeni zamlara kilitlendi. Enflasyon rakamlarına göre Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. Peki 2020 yılında en düşük memur ve emekli maaşları kaç para olacak?

Memur zammı 2020 yılında ne kadar olacak araştırmaları başladı. 2020 yılında memurlara yüzde 4'lük zammın yanı sıra enflasyon zammı da yapılacak. 2020 yılında en düşük memur zammı 193 lira olacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak. 

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

1 Ocak 2020 memur ve işçi emekli zammı
En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye NATO güvenlik planlarını veto etmişti Stoltenberg'ten çarpıcı açıklama
Merih Demiral'ı isteyen 3 dev! 36 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
AK Partili Mehmet Muş'tan Erdoğan'ın veto ettiği madde ile ilgili kritik açıklama
Son depremler Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde oldu
Donald Trump'tan Türkiye mesajı! Türkiye'yi seviyorum Erdoğan'la görüşebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasası neden iptal ettiğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'e tokat gibi sözler
Büyükçekmece'de tır devrildi! Kaza sonucu TEM otoyolu kapandı
2020 Ramazan ayı ne zaman hangi gün başlıyor?
Memur zammı 2020 Ocak ayında ne kadar olacak net maaş
İYİ Parti Antalya il binasında yangın
AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2019 sorgulama
Yorumlar