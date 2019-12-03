Türkiye NATO güvenlik planlarını veto etmişti Stoltenberg'ten çarpıcı açıklama

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan zirve öncesi açıklama yapan NATO NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO güvenlik planlarını veto eden Türkiye hakkında dikkat çeken bir ifadeye imza attı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Stoltenberg burada yaptığı konuşmada, "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız." dedi.

Ne olmuştu? ABD, PKK/YPG’nin Türkiye’ye yönelik tehdit olduğunu kabul eden NATO planına itiraz edince, Ankara da birliğin Baltık ülkeleri ve Polonya’ya yönelik güvenlik planına onay vermemişti.

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