HABER /  DÜNYA

Akılalmaz olay! Kedi 9 aylık bebeği boğarak öldürdü

UKRAYNA’da kedi annesinin yalnız bıraktığı 9 aylık bebeğin üzerine oturarak boğdu. Adli Tıp incelemesinde bebeği nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı.

Ukrayna’ya bağlı Vinnitsa bölgesinin Lipovetsky kentine yaşanan trajik olay şöyle gelişti:

Bebeğin üstüne oturdu

bebek arabasıyla birlikte evinin bahçesindeki kadın kısa süreliğine bebeğini bırakarak içeriye girdi. Avluda bebek arabasında bekleyen 9 aylık bebeğin yanına bir kedi yaklaştı. Kız bebeğin arabasının üstüne çıkan kedi bebeğin üstüne atladı. Bebek bir süre sonra nefes alamayarak yaşamını yitirdi. Anne geriye döndüğünde ise bebek arabasının içinde bir kedinin olduğunu fark etti. Kediyi kovan anne bebeğinin hareket etmediğini fark ederek polisi aradı. Olay yerine ulaşan polis ve ambulans ilk incelemelerini yaparken doktorlar bebeğin öldüğünü belirterek rapor tuttu. Polisler ise olay yerinde inceleme inceleme başlattı.

Adli tıp incelemesi

Yapılan adli tıp incelemesinde bebeğin vücudunda zorlanma fark edilmedi. Bebeğin boğularak öldüğü anlaşılırken kedinin bebeğin yüzüne oturarak nefes almasını önlediği anlaşıldı. Yaşanan trajik olayın üzerine anne ve babaya psikolojik destek verilmeye başlandığı açıklandı. Kedinin ölümüne sebep olan kedi ile ilgili aramaların devam ettiği ve bu yönde soruşturmanın devam edeceği açıklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı! Memur emekli zammı 1 Ocak 2020 Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Türk savunma sanayisini ele geçirmeye çalışıyor
Türkiye NATO güvenlik planlarını veto etmişti Stoltenberg'ten çarpıcı açıklama
Merih Demiral'ı isteyen 3 dev! 36 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
AK Partili Mehmet Muş'tan Erdoğan'ın veto ettiği madde ile ilgili kritik açıklama
Son depremler Muğla'nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde oldu
Donald Trump'tan Türkiye mesajı! Türkiye'yi seviyorum Erdoğan'la görüşebiliriz
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuğunuz altını ıslatıyor tuvalete zar zor yetişiyorsa dikkat!
Hac konaklama türleri 2020 kişi başı kaç para Diyanet
Beşiktaş'ta Burak’a alternatif aranıyor
Terör örgütü PKK'da çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımına yasak
MEB duyurdu PISA sonuçları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada
Hande Sarıoğlu kimdir Fatih Altaylı tartışması olay oldu!
Yorumlar