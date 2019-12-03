Zlatan İbrahimoviç'in yeni takımı belli oluyor

Adı Tottenham ike anılan Zlatan Ibrahimovic daha önce iki sezon formasını giydiği ve Serie A şampiyonluğu yaşadığı Milan'a geri dönme hazırlığı yapıyor.

LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Zlatan'ın adı Milan dışında Bologna ve bazı İngiliz kulüpleriyle anılıyordu. Telegraph'ın haberine göre yıldız futbolcu İngiliz kulüplerinin ilgisine rağmen tercihini Milan'dan yana kullandı ve İtalyan ekibine dönme kararı aldı. Ibrahimovic'in sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giymesi bekleniyor.

Milan dışında Inter ve Juventus formaları da giydi

Daha önce 2010-2012 yılları arasında iki sezon Rossoneri için ter döken Ibrahimovic bu süreçte takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştı. Milan o günden sonra İtalya'da bu zaferi bir daha tadamadı. Yıldız golcü İtalya'da Milan dışında Inter ve Juventus formaları da giydi.

İki kez ters köşe yaptı

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'den ayrılacağını açıkladıktan sonra yeni kulübüne dair iki kez hayranlarını ters köşe etti. Sosyal medyadan bir video paylaşan Zlatan Ibrahimovic, İspanya'ya döneceğini açıkladı. Gözler Ibra'nın İspanya'daki yeni takımına çevrilirken bu paylaşımın bir reklam anlaşması olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra İsveç kulüplerinden Hammarby, Zlatan Ibrahimovic paylaşımı yaptı. Zlatan'ın bu kez de İsveç'e gideceği düşünüldü ancak yıldız futbolcunun kulüp hisselerinin bir bölümünü satın aldığı ortaya çıktı.