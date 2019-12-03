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NATO Zirvesi'nde Miçotakis Erdoğan'a sunum yapacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yaşanan krizlere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Burada liderlerle görüşmeler yapmaya hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir araya geleceği öğrenildi.

Miçotakis, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İkimiz de tüm kağıtlarımızı masaya koyup konuşacağız" dedi.

Masadaki 3 konu 

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde 3 konu üzerinde kriz var.

Bunların ilk sırasında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler var.

Yunanistan, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine son vermesini istese de bu konuda Türkiye'nin geri atma gibi bir düşüncesi yok.

Yunanistan'ın ikinci endişesi ise mülteciler. Türkiye'nin mültecilere kapıları açmamasını isteyen Yunanistan, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin mali yardımlar yapması konusunda açık bir şekilde çağrı yapıyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'ler de Yunanistan'da endişeye neden olan konulardan biri.

Yunanistan, Türkiye'nin daha fazla güçlenmemesi için S-400'lerin kullanılmamasını istiyor.

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