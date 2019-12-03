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Memur emekli zammı 1 Ocak 2020'de ne kadar olacak? İşte işçi çiftçi esnaf emekli zammı

TÜİK verilerine göre, Temmuz ayından bu yana 5 aylık TÜFE artışı şimdiden yüzde 5.71 oldu. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak.

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı.

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

1 Ocak 2020 memur ve işçi emekli zammı
En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak. 

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