Düşürülen Rus jeti! Kremlin Sözcüsü Peskov: Vur emrini Erdoğan vermedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2015'te düşürülen Su-24 savaş uçağını 'vurma emrinin' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından değil, başka kişiler tarafından verildiğini düşündüklerini belirtti.

NATO'daki basına kapalı brifinglerin tutanaklarını ele geçiren Stockholm merkezli Nordic Research Monitoring Network'ün Su-24'ün bizzat Erdoğan'ın emriyle düşürüldüğü çıkarımında bulunduğu yazılmıştı.

"Başka kişiler verdi"

Gazetecilerin iddiaya ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, "Bu bilginin kaynağı belirsiz, nereden geldiği ve ne kadar güvenilir olduğu belli değil. Biz, Türk tarafının Rus uçağını düşürme emrini başka kişilerin verdiğine işaret eden açıklamalarını esas alıyoruz" dedi.

Erdoğan'ın "Moskova'yla dostluk Türkiye'nin NATO'da yer almasına engel değil" açıklaması...

Rusya'yla kurulan geniş yelpazeli dostane ilişkilerin diğer ülkelerin önünde farklı oluşumlarda ortaklık ilişkileri kurmak için engel teşkil etmediğini ve edemeyeceğini belirten Peskov, "Tüm ülkeler egemen ve doğal olarak, her şeyden önce ulusal çıkarlarını düşünüyorlar, Rusya da aynısını yapıyor" yanıtını verdi.