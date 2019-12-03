Galatasaray'da paralar çöpe gitti 5’i bir Gomis etmedi

Gol kralı Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray, Diagne, Falcao, Andone, Babel ve Adem'den beklenen katkıyı göremedi.

Galatasaray futbol hayatına Al Hilal'de devam eden Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor.

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken, forvette sırasıyla Diagne, Falcao, Andone, Babel ve Adem'i deneyen Galatasaray toplam 14 kez ağları sarstı. Oysa Gomis 2017-18 sezonu ilk 13 haftasında tek başına 13 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

İşte tabelayı değiştiren isimler

Sabah'ın haberine göre; Fransız yıldızın 16 gole direkt katkı sağladığı periyotta Babel 1'i penaltıdan 4, Andone 1'i penaltıdan 2, Falcao ve Adem de sadece 1'er golle tabelayı değiştirdi. Fransız forvetini 500 bin Euro zam yapmadığı için elden çıkaran Galatasaray, Diagne için 13 milyon Euro bonservis öderken Falcao'ya da 3 yıllığına 25 milyon Euro verdi.

DİAGNE

12 lig maçında 10 gol 1 asistle oynadı.

FALCAO

Sadece 3 lig maçında görev alan Kolombiyalı 1 gol attı.

ANDONE

6 Süper Lig maçında 2 gol attı ancak ilk yarıyı kapattı.

BABEL

12 lig maçında görev yaptı. Takıma 4 golle katkı verdi.

ADEM

Süper Lig'de 11 karşılaşmada görev aldı. 1 gol buldu.