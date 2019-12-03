AGİ zammı belli oldu mu 2020 yeni AGİ ödeme tablosu

AGİ zammı belli oldu mu, 2020 yılında AGİ zammı net ne kadar olacak araştırmaları başladı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammına ve 2020 AGİ ödemelerine kilitlendi. 2020 asgari ücret zammı ile birlikte yeni AGİ ödemeleri de netleşecek.

Asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimine de 2020 yılında zam yapılacak görüşmeler başladı. Vatandaşlar ocak ayında yapılacak olan zamları büyük bir heyecanla beklerden asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2020 AGİ zammı belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor.

AGİ zammı belli oldu mu: Asgari geçim indirimi henüz belli olmadı. Türk-İş, kendi araştırmasından yola çıkarak bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 2 bin 526 lira olduğuna dikkat çekti.

Türk-İş, yaptığı araştırma sonucuna dayandırarak asgari ücretin 2 bin 526 lira olması gerektiğini açıkladı. Sendika bu miktarı belirlerken de açlık-yoksulluk sınırını göz önünde bulundurduklarını belirtti.

2019 enflasyon tahmini olarak yüzde 12 artarsa bekar çalışan için net asgari ücret 2 bin 263 lirayı bulacak, asgari geçim indirimi 214,91- 365,34, işsizlik maaşı bin 137-2 bin 274 lira aralığına çıkacak. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 26.05 artarsa da net asgari üret 2 bin 547 liraya yükselirken, asgari geçim indirimi 241,86- 411,17, işsizlik maaşı bin 280-2 bin 560 lira aralığına ulaşacak. 2020 asgari ücret agi evli çocuğu olanlar için ne kadar olacağı ise Asgari ücret tespit komisyonunun 2020 yılı asgari ücreti açıklamasıyla birlikte netlik kazanmış olacak.

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir. Asgari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı şartları: AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada AGİ kime yatar : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.