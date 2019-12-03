Göztepe Karagümrük'ü deplasmanda geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Göztepe, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

42. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Atınç Nukan kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

55. dakikada Göztepe skoru 2-0 yaptı. Borges'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren Derdiyok, topuk pasıyla soldan bindiren Yasin Öztekin'i gördü. Bu futbolcu gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

63. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Mervan Çelik'in pasında, altıpas önünde topla buluşan Sosseh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

Göztepe müsabakadan 2-1 galip aydı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.